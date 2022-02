El Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco prefiere que siga hasta marzo la medida de solicitar el certificado Covid o prueba PCR negativa, a que se aplique recorte de horarios o cierres, señala su presidente, César García.

Indica que la medida afecta hasta un 30 por ciento la afluencia de clientes.

“Yo creo que entre un 20 y un 30 por ciento sin ningún problema, por la medida exclusivamente. Si hablamos del conjunto de medidas, pues estamos hablando que nos bajó un 60 , 70 por ciento, yo digo el 20 por ciento porque más o menos es la cantidad de gente que no tenía el comprobante y no se les aceptaba en los lugares”.

Estima que la autoridad entrega en promedio 200 apercibimientos por semana a bares y discotecas por no aplicar este medida o presentar incumplimiento en el reglamento. (Por Claudia Manuela Pérez)