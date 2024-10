Agaveros retomaron las manifestaciones en reclamo de los bajos precios con los que están comprando las plantas para la producción agavera y decidieron manifestarse en el municipio de Tequila tomando las instalaciones de la empresa La Rienda, destilería ubicada en el número 200 de la Carretera Libre a Tepic.

El grupo conformado por más de 500 agaveros, acusaron que, a pesar de las reuniones con el consejo de industriales del tequila, no han encontrado una solución clara sobre los precios con los que pagan la planta. Si bien reconocen el tema de la oferta y la demanda, insisten que hay prácticas de tequileros que reducen aún más el precio del agave. En la voz Julián Rodríguez, uno de los dirigentes:

“Estamos aquí porque hay 20 millones de toneladas de agave y se van a perder más de 10 millones de toneladas si no actuamos, si no reivindicamos la calidad del tequila”.

Los agaveros advirtieron que seguirán las protestas en tanto no se resuelva el tema del precio del agave. (Por Héctor Escamilla Ramírez)