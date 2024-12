Todos los agentes de tránsito, los mil 852 elementos integrados a la corporación, están ya de nuevo trabajando en las calles incluyendo a los que se distraían en otras funciones, confirma el comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe.

“Pero de esos mil 852 elementos había aproximadamente 300, 320 no tengo la cifra exacta, pero yo ya ordené, comisionados, que hacían funciones en otras áreas que no les correspondían, o sea, que no es para lo que se prepararon para lo que servían -¿y quién los puso ahí y por qué?- No, bueno, eso ya es meterme en camisa de once varas”.

El Comisario de la Policía Vial reconoce que le gustaría tener una corporación autónoma de la Secretaría de Seguridad, mientras tanto los agentes de tránsito regresaron ya a las calles y están ayudando en la vialidad, asegura. (Por José Luis Jiménez Castro)