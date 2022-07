Con el objetivo de agilizar la prestación de servicios por parte del número de emergencias 911 los operadores del sistema recibieron una capacitación del Instituto de Información Estadística y Geográfica.

El director de información de Gobierno, Seguridad y Justicia, Conrado Romo, indicó que se diseñó una plantilla con puntos de interés dentro de la Zona Metropolitana para que los operadores del 911 puedan, por ejemplo, encontrar una ubicación aproximada aunque el ciudadano no conozca el nombre de las calles.

“Que pueden ser templos, pueden ser edificios pues como muy llamativos, fuentes, es decir a lo mejor no conoces cómo se llama el templo pero a lo mejor puedes describirlo ¿no?, pero una fuente ¿no? Aquí hay una fuente junto a un Aurrerá. Entonces, tratamos de identificar y esto es parte del ejercicio qué elementos en algunas partes de la ciudad son lo suficientemente significativos”.

En total 90 operadores del 911 recibieron esta capacitación que busca darles más herramientas para que se pueda prestar ayuda a un ciudadano que lo requiera aunque no conozca exactamente el punto de la ciudad donde está parado. (Por José Luis Escamilla)