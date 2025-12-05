Celebra la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la aprobación en ambas cámaras, de la Ley General de Aguas y el acuerdo al que llegó para que se retiren los bloqueos carreteros.

“Para agradecer a la Cámara de Diputados, también en el caso del Senado de la República agradecer la aprobación de la ley. Nosotros creemos que ya estamos al día de hoy terminando esta serie de manifestar se dieron por la Ley de Aguas. Anoche tuvimos reunión en la Secretaría de Gobernación, con, precisamente los últimos manifestantes de Chihuahua y firmaron una minuta, un acuerdo, de que se levantarían anoche mismo. Yo creo que estamos a horas, a minutos, de que eso ocurra”.

Sin embargo, asegura que las mesas de diálogo continuarán en busca de resolver todas las dudas y resolver todos los problemas que se presenten. (Por Arturo García Caudillo)