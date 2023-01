Revela el coordinador del gabinete de seguridad de Jalisco Ricardo Sánchez Beruben que la agresión registrada el fin de semana contra una pareja estaba dirigida contra la mujer que conducía el automóvil.

El ataque ocurrió en la calzada Lázaro Cárdenas cuando ambos viajaban a bordo de un vehículo de lujo.

“Arroja el cruce balístico o los preliminares que fue una agresión directa contra quien conducía el vehículo, que era la muchacha. Se da la agresión directa de unas personas que si no me equivoco a bordo de una motocicleta. Desafortunadamente no hay cámaras del c5 en la zona o no avistaron”.

En el sitio falleció un empresario del sector mueblero identificado como Javier Galván Cárdenas.

La mujer que conducía el vehículo y quien resultó lesionada fue identificada como María de Jesús. (Por José Luis Escamilla)