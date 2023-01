El presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta que la agresión contra el periodista Ciro Gómez Leyva pudiera haberse tratado de un auto atentado.

“Es que es muy obvio, por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena lid, como suele suceder en las libertades cuando hay democracia, no hay pensamiento único, se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a voces opositoras, todo eso, ya son palabras mayores. Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Entonces no descartamos ninguna hipótesis. Hay que analizarlo, nada más que a mí me llamó mucho la atención de que participaron muchos, porque en el caso de un auto atentado, para qué tantos”.

Y es que, dice, este es un asunto político que tiene que ver con la seguridad del Estado. (Por Arturo García Caudillo)