El joven que la tarde de este miércoles atacó a trabajadores del plantel UTeG de Calzada Olímpica y Marcelino García Barragán, no aparece como estudiante del centro universitario. Fue un ataque al azar contra esta instalación. La Fiscalía señala que el agresor no se encontraba intoxicado, ni muestra algún trastorno mental.

El sujeto se brincó los torniquetes y sin ser confrontado por la seguridad del plantel, pues eran mujeres y adultos mayores sin mayor adiestramiento, el sujeto rompió con su hacha y cuchillo puertas y ventanas. Luego acudió a control escolar donde mató a dos mujeres de 30 y 40 años y después agredió a un joven de 25, también empleado de la escuela. Habla un testigo:

“La desesperación, la verdad me tuve que refugiar en uno de los cubículos porque fue algo muy muy, no lo puede desear uno, es algo muy terrible”.

Mientras la escuela era desalojada, el agresor se parapetó en un salón de la planta alta donde fue detenido por la policía de Guadalajara. (Por Héctor Escamilla Ramírez)