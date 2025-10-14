Agricultores de distintas regiones de Jalisco mantienen bloqueos en tres carreteras de acceso a la Zona Metropolitana de Guadalajara para exigir a las autoridades federales un pago justo por sus semillas. Los puntos afectados son la carretera a Morelia, a la altura del kilómetro 40; la caseta de Ocotlán, y la carretera a Colotlán, a la altura del kilómetro 60, donde este martes se registró el cierre total de la circulación.

Los manifestantes aseguran que el incremento en los costos de insumos agrícolas ha vuelto incosteable la producción y que el precio que actualmente les paga el Gobierno Federal no cubre sus gastos básicos.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que los bloqueos se realizan de manera itinerante, con periodos de una hora de cierre por una de apertura, y que en las mesas de diálogo participa un representante de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno Federal. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo, mientras que los automovilistas enfrentan esperas de hasta cuatro horas en las zonas afectadas. (Por Edgar Flores Maciel)