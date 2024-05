El Mallorca que comanda el mexicano Javier Aguirre dio un gran paso rumbo a la salvación al vencer un gol por cero a Las Palmas. Con ello llega a 35 puntos en el lugar 15 de la clasificación y se aleja a 9 puntos de la zona de descenso.

“Estábamos anímicamente lastimados, no pudimos con la presión y el desgaste. La victoria de hoy supone un refuerzo moral. El compromiso de todos es dejar al equipo en Primera y lo estamos cumpliendo, aunque todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo”, dijo al final del juego el Vasco Aguirre.

Sobre su posible renovación contractual señaló que “una vez que concluya todo y la salvación sea matemática, creo que tendríamos que juntarnos a negociar. No pasa nada. Ninguno está preocupado por esa cuestión”.

Por su parte el campeón Real Madrid venció sin problemas 4-0 al Granada, equipo que ya consumó el irse a la segunda división. El Almería y el Cádiz serían los otros descendidos. (Por Martín Navarro Vásquez)