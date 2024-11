El entrenador dela Selección Mexicana, Javier Aguirre descartó ambiente hostil en el encuentro de ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League de este viernes ante Honduras, en San Pedro Sula.

“Quisiera quitarle el calificativo de hostil, porque la verdad es que nos han tratado fantásticamente, no me atrevería a decir ambiente hostil no me lo parece, somos visitantes es verdad, ellos apoyaran a su equipo Nacional también es verdad y hasta ahí, yo creo que somos once contra once con un árbitro de por medio que aplicará el reglamento conforme a su criterio y a partir de ahí yo creo que no veo más allá porque tampoco, insisto no veo esa hostilidad”.

La Tormenta Sara que afecta al país centroamericano con fuertes lluvias, trastocó los planes de reconocimiento de cancha del estadio Francisco Morazán donde este viernes se disputará el encuentro.

(Por Manuel Trujillo Soriano)