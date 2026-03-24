A menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa Airbnb anunció la donación de mil boletos para que niñas, niños y adolescentes de comunidades vulnerables en México asistan a partidos del torneo.

El programa contempla beneficiar a menores de entre 9 y 15 años, provenientes de iniciativas de futbol infantil y contextos de marginación social, quienes podrán acudir a alguno de los 13 encuentros programados en las sedes mexicanas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Además, se incluirá la participación de 200 entrenadores y mentores como acompañantes.

Ángel Terral, director general de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, expresó que la compañía busca contribuir a que jóvenes aficionados formen parte de este evento global. Para muchos de los beneficiarios, será la primera ocasión en que asistan a un partido de esta magnitud. (Por Edgar Flores Maciel)