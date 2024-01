El ex defensa del Atlas y de la Selección Mexicana Rafael Márquez dijo que en caso de que la directiva del Barcelona le ofrezca ser el nuevo técnico del equipo tras la renuncia de Xavi, no podría negarse y que espera estar preparado para ese gran reto.

“Una oportunidad así no le puedes decir que no, y si llega en ese momento, obviamente intentaré de estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible”.

El presidente del Barcelona Joan Laporta declaró este domingo que ya aceptó la renuncia de Xavi quien se irá del equipo al final de la temporada. (Por Martín Navarro Vásquez)