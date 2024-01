El Real Betis despidió a Andrés Guardado en emotivo evento con medios de comunicación, su familia y la plantilla del equipo, donde hubo lágrimas al recordar lo que vivió en en 7 años y agradeció desde el personal del club, hasta a los directivos que lo trataron muy bien.

“Espero que dentro de unos años, cuando la gente se acuerde de mí, diga Andrés Guardado es uno de los nuestros, porque me siento así. Soy bético de toda la vida, desde chiquitito. Quiero mucho al club, a la ciudad y a la afición. Para mí no es fácil tomar esta decisión por todo lo que representa. Pero esto no es un adiós, es un hasta luego; estoy segurísimo”, dijo.

En la conferencia dijo tener como referente a Rafael Márquez, quien de igual manera cerró como leyenda e ídolo en España. Y dejó en claro que Atlas sigue siendo especial, aunque jugará con León en su regreso al futbol mexicano. “Atlas es el equipo de mis amores, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a dejar claro. Atlas voy a ser de toda la vida, eso no se puede quitar, pero las circunstancias se dan como se dan”.

Después de ser homenajeado el domingo en el juego Beti-Barcelona, Guardado viajará el lunes a México para ser presentado en León. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoRealBetis)