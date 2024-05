Mientras América se acerca al décimo quinto título de Primera División en México, Chivas está de vacaciones, y se podría rezagar aún más, si América es campeón del Torneo, pues se quedará en 13 títulos. Al respecto, una de las leyendas de Chivas de los años ochenta, Fernando Quirarte, dice que le va al Cruz Azul en la final y que espera pronto el Guadalajara regrese a ganar títulos para seguir siendo equipo grande.

“Chivas ya necesita otro campeonato, es un equipo grande que necesita estar entre los mejores 4 y luchar por el campeonato, solo así puede seguir siendo grande, porque la grandeza de un club, porque independientemente de títulos la grandeza se mide de otras cosas, por supuesto que sí me gustaría que ganara Cruz azul, para eso tiene que hacer un buen partido creo se enfrenta a un buen equipo”.

Por otro lado, Quirarte lamentó la falta de apoyo a entrenadores mexicanos en la Liga MX, pues solo son 4 los que dirigen, de 18 clubes.

“Desgraciadamente así ha sido casi siempre, a veces muchos de nosotros tenemos la culpa, otras no, en mi caso el problema es que no he podido regresar a las canchas por la falta de un promotor. Hoy en día me da mucho gusto por Chepo del torre y Víctor Vucetich que regresan a un equipo. Lo que sí es que siempre he visto más apoyo a los entrenadores extranjeros”, dijo Quirarte, quien ya fue campeón con Santos en la Liga MX. (Por Martín Navarro Vásquez)