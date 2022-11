Se inauguró anoche en el Complejo Acuático Panamericano la edición 25 del Campeonato Mundial de Teakwondo en el que participarán taekwondoínes procedentes de 122 países y se repartirá los primeros puntos en la clasificación, rumbo a los Juegos Olímpicos Paris 2024. La encargada de darle la bienvenida a los competidores fue la titular de la CONADE, Ana Gabriel Guevara, quien fue abucheada durante su presentación; en su discurso aseguró que no se trata de un tema político y deseo suerte a los competidores.

“Para nosotros como representantes del gobierno de México nos engalana el tenerlo en casa para México y que Guadalajara sea la sede pues siempre es un referente a nivel mundial Guadalajara y siempre hay un gran gusto el venir a esta ciudad de nuestra República Mexicana, así que es un gran momento para el Teakwondo mexicano de volver a ser protagónicos de esta disciplina en casa y que va a dar dividendos”.

En el evento también estuvo presente el gobernador, Enrique Alfaro, quien aseguró que este Mundial dejará importante derrama económica en la entidad.

“Que Guadalajara sea sede de eventos así llena de orgullo, da una enorme alegría porque hoy vimos no solo un enrome espectáculo de talla mundial, una gran inauguración sino el arranque de una competencia que se va a ver en todos los rincones del mundo con la presencia y la participación de delegaciones de 120 países, Guadalajara está sonando fuerte y me da mucho gusto porque además de lo que implica para el deporte pues lo que esto genera en términos de inversión de derrama con las personas que nos visitan pues es algo muy positivo para Guadalajara”.

Los combates inician a partir de esta mañana. (Por Manuel Trujillo Soriano)