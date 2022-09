A pesar de que se habla de que se está preparando una bioserie del grupo Magneto, Alan Ibarra reveló en entrevista con Notisistema que ese proyecto no le apasiona, pues personalmente le gustaría retomar su carrera en la actuación.

“A mi no me vuelve loco, empieza a estar muy trillado, porque yo creo qué abrir el pasado, pues también agarras cosas que han sido difíciles. Me interesaría más hacer algún personaje interesante y darle continuidad a mi carrera de actuación, me gustaría más hacer algo así, que una bioserie te soy sincero”

Recientemente Alan Ibarra fue eliminado del programa de televisión MasterChef, pero compartió que la cocina es algo que descubrió y le apasiona. (Por Kevin Casillas)