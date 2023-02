El exintegran del grupo CD9, Alan Navarro, aseguró que luego de que le informaron que la agrupación que fue exitosa del 2013 al 2019 se acababa, entró en depresión, por lo que se tuvo que enfocar en su salud mental y en crear su música como solista.

“Y de cierta manera como que terminó muy repentino para mí o sea como que finalizó fue de un momento a otro y decir ya no se va a hacer nada más y entonces sí, caí de pronto en una depresión rara y después también me di cuenta que se había pasado mucho tiempo, que había pasado muchísimo tiempo en la banda y no sentí que yo había crecido, entonces fueron como muchos choques que tuve como persona, me enfoqué mucho por eso en trabajar en mi álbum como solista que se llama Heartbreaker, rompecorazones, al final pues tiempo al tiempo y sí funciona porque ya estoy aquí devuelta”.

Alan Navarro espera que en este 2023 su gira de conciertos pueda iniciar y con ella visitar la mayor parte de la república mexicana. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: @alannavarro)