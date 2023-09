El Sporting Kansas City le renovó contrato como Jugador Designado hasta el 2026, al delantero mexicano Alan Pulido por 12 millones de dólares, lo que el tamaulipeco no pudo rechazar, según reconoce.

“Hubo acercamiento ahí con Chivas, acá me ofrecía tres años esa es la realidad, me ofertaron algo que para mi es importante a mi edad sentí el valor que ellos me dieron simplemente también por agradecimiento después de mi lesión, después de que fui el jugador más caro que compró Sporting Kansas City, la gente aquí me ha tratado de la mejor manera y tomé la decisión de poder quedarme acá”.

Pulido llegó a la institución en el 2020 y acumula 29 goles y 11 asistencias en 61 partidos disputados, tras perderse toda la temporada pasada por una lesión.

(Por Manuel Trujillo Soriano).