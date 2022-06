El secretario de Asistencia Social en Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, acepta sus aspiraciones políticas a la gubernatura de Jalisco, un estado que dice conocer al 100 por ciento

“Conozco el Estado, lo he recorrido infinidad de veces, sé donde falta agua, sé estatus de las carreteras, los hospitales y eso me ayuda a poder presentarle mis cartas a mi partido para que donde se decida en su tiempo, podamos estar participando. Me gustaría estar en la boleta del 2024 para gobernador, claro que por supuesto que sí. A quién no le gustaría en la trayectoria que yo tengo, 20 años en el servicio público”.

Alberto Esquer asegura que los programas sociales a su cargo están blindados, por lo que no los utilizará para apuntalar sus aspiraciones políticas.

Señala que Movimiento Ciudadano tiene una baraja amplia de perfiles como Clemente Castañeda, Pablo Lemus, Verónica Delgadillo y Mirza Flores entre otros. Insiste en que sí le gustaría estar en la boleta del 2024. (Por Gricelda Torres Zambrano)