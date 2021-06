El candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Zapopan Alberto Uribe reconoció su derrota al aceptar que el resultado electoral no le fue favorable.

“Lo primero que hay que decir con claridad es: la elección no la ganamos nosotros, la ganó Juan José Frangie; no vamos a interponer ningún recurso como nos lo están planteando, jurídico. Cuando en la vida y en la democracia uno juega, uno sabe que alguien gana y alguien pierde”.

Agregó que aunque no tiene claro su futuro, descartó regresar a la Ciudad de México, pues dijo que a Movimiento Ciudadano no se le debe dejar sólo para que manejen el Ayuntamiento. (Por: Aníbal Vivar Galván)