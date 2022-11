En el contexto de la ola violenta que vivió Mazamitla a mediados de este año, el municipio apenas tiene 19 policías a pesar de contar con 30 plazas.

El presidente municipal, Jorge Magaña, indica que tiene un año pidiendo audiencia con el gobernador, Enrique Alfaro, para hablar de seguridad y otras necesidades del municipio.

“Tenemos comunicación con algunas instancias aún no hemos tenido acercamiento con el gobernador. De hecho hemos intentado en algunas ocasiones la intención de reunirnos, aún no se nos ha concedido la cita, entonces estamos en espera no solo para tratar temas de seguridad sino en su momento también las necesidades del municipio”.

Espera que no se trate de algún tema político por ser parte de otro partido diferente del que gobierna Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)