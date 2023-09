A diferencia de otros informes de gobierno, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, no enfatizó de golpe sus aspiraciones políticas e incluso aprovechó para pedir calma a otros actores políticos con el tema. Sin embargo, en entrevista, Chávez no descarta en reelegirse en Tonalá o incluso buscar la gubernatura.

“El tema de competir para candidato a gobernador, claro que a mí si me inquieta, estoy llegando a los 50 años de edad, creo que llego en un buen momento”.

En su informe de actividades Chávez destacó la construcción del nuevo Hospitalito para el municipio, la intervención de vialidades, el recurso destinado a policía y a protección civil, e incluso mencionó el tema de la basura, al afirmar que después de tres décadas, el municipio ya no es el basurero de la metrópoli.

El alcalde señaló que darán seguimiento a la propuesta del gobernador de que sea con recursos estatales como se pueda terminar la construcción del Peribús hasta el Centro de Tonalá. (Por Héctor Escamilla Ramírez)