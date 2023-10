El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, anuncia que pedirá permiso para dejar el cargo el 19 de noviembre próximo, en busca de su reelección en los comicios del próximo año.

“Permiso pido el día 19 del mes de noviembre próximo pido licencia para empezar la precampaña -¿Quien se va a quedar, alcalde?- Todavía no decidimos, pero pronto ya lo sabrán -¿sería una mujer?- Pues ojalá, ojalá y sea mujer, la verdad, sí me gustaría porque tengo el 75 por ciento de mi gabinete mujer”.

Asegura que no deja pendientes y las obras importantes siguen su curso. (Por Claudia Manuela Pérez)