Respecto a la construcción del nuevo acueducto en Chapala, el alcalde Alejandro de Jesús Aguirre expresó que tanto su gobierno como el de los municipios involucrados estarán supervisando que no se extraiga mayor cantidad de agua de la laguna como fue el acuerdo con el secretario de Gestión Integral del Agua d, Ernesto Marroquín.

“He tenido algunas reuniones con gestión del agua con Marroquín donde físicamente me ha entregado alguna información, yo desconozco físicamente cómo esté afuera, pero yo creo que en la medida que ellos nos expliquen, en la medida que nos den la certeza de que no se le va a sacar más agua, es en la medida en que se dará el apoyo. Yo entiendo que debe de haber inversión, entiendo que el valor del agua no es el mismo hoy que hace 40 años que se hizo el último acueducto, yo creo que hoy el acueducto sí debe tener inversión, si debe tener sensores debe tener otros controles para saber cuanta agua se manda del lago de Chapala a la zona metropolitana”.

Aguirre agregó que esperan además un plan integral que ayude al ecosistema, ya que Chapala no solo es agua, si no sociedad y cultura. (Por Usi Toledo Aguayo)