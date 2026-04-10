Justifica ilegalidad y errores de interpretación del marco legal, es la todavía presidenta municipal interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, quien emitió un mensaje vía redes sociales, en el que señala que la pasada sesión extraordinaria en la que se pretendía poner fin a su corto mandato provocaría inestabilidad, y que por eso no se presentó.

“Se intentó hacer creer y de manera equivocada que la ley del gobierno y la administración pública municipal, particularmente en su artículo 69, fracción uno establece que la presidencia municipal debe cambiarse cada dos meses, lo cual es totalmente falso. Esa interpretación no solamente es jurídicamente incorrecta, sino que además contraviene el espíritu mismo de la ley, y podría haber generado consecuencias legales importantes para quienes pretendieran llevarla a cabo”.

La presidenta municipal interina de Tequila dejó entrever en su discurso en redes sociales que no dejará el cargo. (Por Gustavo Cárdenas)