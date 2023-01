Tremendo susto se llevaron esta mañana vecinos de la colonia Bosques del Centinela del municipio de Zapopan luego que de varias alcantarillas de la zona estaba saliendo humo negro en grandes cantidades.

Mientras policías municipales acordonaron el lugar, bomberos comenzaron a buscar el origen del humo hasta que dieron con una boca de tormenta donde al parecer algunos indigentes estuvieron quemando basura, plásticos y llantas.

Habla el supervisor operativo de Bomberos Zapopan, Miguel Macías.

“Mira, no hubo en ningún momento riesgo de explosividad. Hubo gran molestia y los olores a hidrocarburos que comenta el compañero son porque la acumulación era de basura, plásticos y llantas y es un olor muy molesto. Se hizo un monitoreo por parte de nuestro personal, del SIAPA y de la Unidad Estatal de Protección Civil; no hay ningún riesgo de explosividad”.

A pesar de lo aparatoso de este servicio no fue necesario realizar la evacuación de los vecinos de la zona, quienes solamente sufrieron algunas molestias en la garganta por el olor a plástico quemado. (Por José Luis Escamilla)