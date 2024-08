La arquera mexicana Alejandra Valencia, ganadora de medalla de Bronce en el Tiro con Arco de los Juegos Olímpicos de París 2024, manifestó su malestar este jueves en redes sociales, porque le redujeron su beca deportiva: “Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias!” publicó la multimedallista olímpica, quien también ganó bronce en los Juegos de Tokio.

Hasta el momento, Valencia es la única deportista que se ha quejado de esta reducción de beca.

(Por Manuel Trujillo Soriano)