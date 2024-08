Nuevamente se le escapó una opción de medalla a la delegación mexicana. Alejandra Valencia tuvo buena actuación, pero simplemente no pudo con la número uno del mundo la coreana Lim Sihyeon a quien le ganaba 4-2, pero terminó cayendo por 6-4. Previamente había derrotado a otra favorita la china Li Jiaman en la acción de tiro con arco que se celebra en la explanada de Los Inválidos.

“Mi meta era eso el pelear las medallas, porque sé que se podía hacer, por eso estoy aquí también, dándolo todo, luchando por eso, la llave no me ayudó, pero aun así saben que puedo hacerlo. Hice lo mejor y pues ni modo, a seguirle dando”, dijo Ale Valencia, quien se fue con el bronce en equipos. (Por Martín Navarro Vásquez)