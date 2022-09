La cantante Alejandra Guzmán se dislocó la cadera en pleno concierto realizado en el Centro Kennedy de Washington, así lo reveló la también llamada “reina del rock” en un audio enviado a los medios de comunicación.

“Gracias por preocuparse por mi y por mandarme tantas bendiciones. Realmente estoy bien, lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis y pues, a veces puede pasar. Nunca me había pasado pero en el Kennedy Center me pasó”.

En el comunicado se menciona que Alejandra Guzmán está estable y después de unas horas fue dada de alta, sin embargo no detallan si tendrá que someterse a rehabilitación. (Por Katia Plascencia Muciño)