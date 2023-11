Alejandro Fernández regresó a su tierra para presentarse en el palenque de las fiestas de octubre ente un recinto totalmente lleno. Previo a su concierto, “El Potrillo” mencionó que no hay ninguna problemática con la familia Aguilar, por lo que no tendría problema en colaborar con ellos:

“Siempre se ha sabido el cariño que nos tenemos entre los Aguilar y los Fernández, lo hemos dicho abiertamente, no hemos tenido ningún problema, habrá cosas que salen ahí de chismes y cosas así, pero pues nada personales y a lo mejor muchas son inventadas, pero yo también no tendría ningún problema y sería un concierto increíble”.

Alejandro Fernández interpretó más de 30 canciones entre las que destacaron “Me dediqué a perderte”, “Como quien pierde una Estrella”, “Caballero”, “Canta corazón”, “Mátalas” y “Se me va la voz entre otras, además de invitar al redondel a su hijo Alex. “El Potrillo” se presentará esta noche y el domingo en el recinto gallero. (Por Katia Plascencia Muciño)