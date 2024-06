Tras el resultado de la pasada elección, llegó el momento de modernizar al PRI, asegura su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

“Lo vamos a hacer porque tenemos un gran partido, que seguirá siendo un gran partido, pero los partidos también cambian, se modernizan y yo creo que llegó el tiempo de impulsar la modernización y el cambio más profundo del Partido Revolucionario Institucional y hay que hacerlo con los que estamos aquí, con carácter, con voluntad y con mucha determinación”.

Y aunque no lo dijo específicamente, sí aclaró que el PRI no es un concurso de complacencias musicales, por lo que no se complacerá a quien pida la salida de Alito. (Por Arturo García Caudillo)