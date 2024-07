Asegura el líder priista Alejandro Moreno que él no es culpable de los errores que han hundido al PRI y que por ello aspira a reelegirse como presidente del tricolor.

“Yo creo que hoy no vivimos un momento fácil, un momento en donde no hay normalidad democrática. Y todos saben que parte de esa mala imagen que tiene el partido fue por lo que se hizo en el pasado, y yo no fui culpable del Pemex Gate, o yo no fui culpable de que digan que había priistas involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio o yo no fui culpable de lo que hay, yo no fui culpable de todo lo que hicieron en el sexenio pasado y nos señalaron. Entonces, yo no fui culpable de eso”.

Lo anterior tras registrarse como candidato junto con la diputada Carolina Viggiano, quien aspira a mantenerse como secretaria general. La elección tricolor se llevará a cabo el 11 de agosto, aunque la fórmula que encabeza Moreno Cárdenas sólo tendrá como opositora a la diputada Lorena Piñón, ya que fue la única que alcanzó a inscribirse. (Por Arturo García Caudillo)