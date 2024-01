Aunque la mayoría de las personas con síntomas de enfermedad respiratoria no se está realizando pruebas para confirmar Covid-19, tranquiliza el hecho de que no se saturen los hospitales, considera la jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la UdeG, Alejandra Natali Vega Magaña.

“Claro que sí tenemos un subregistro del número de casos positivos por Covid-19, sin embargo un dato alentador es que no estamos teniendo los hospitales saturados, ¿no?”.

Vega Magaña confirma que desde noviembre la variante pirola está en el 80 por ciento de los casos confirmados de Covid-19.

Recomienda aislarse por cinco días en caso de que su prueba resulte positiva. (Por Gricelda Torres Zambrano)