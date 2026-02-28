El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió que el acoso escolar en México se ha extendido a entornos digitales y físicos, lo que afecta la salud emocional de niñas, niños y adolescentes.

Entre 2019 y lo que va de 2026 ha atendido 2 mil 253 reportes, el 56 por ciento de mujeres menores de edad.

La mayoría de los casos se concentran Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Baja California.