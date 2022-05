El delantero Alexis Vega renovó su contrato para seguir con las Chivas hasta el 2024, lo que dijo, lo tiene muy feliz y promete grandes cosas.

“Estoy seguro que vienen grandes cosas, estoy enfocado en este cierre de Torneo estamos buscando la reclasificación a la Liguilla, agradecerles a todos los Chivahermanos por su apoyo por esas muestras de cariño siempre con mi familia conmigo en especial quiero que sepan y sean muy felices de que estoy otra vez renovando mi contrato con Chivas y que voy a estar mucho tiempo disfrutando con ustedes”.

Por su parte, el presidente deportivo del “Rebaño” Ricardo Peláez, reconoció que la negociación que duró varios meses, no fu nada fácil.

“No fue fácil por diferentes circunstancias pero siempre la disposición del jugador en este caso de Alexis y no solamente fuera de la cancha, si no adentro de la cancha donde se ganan las cosas realmente, tiene grandes condiciones futbolísticas y aparte, pues el quiere a la institución, la institución lo quiere a el y creo que la mejor es que la afición está muy contenta porque se va a quedar muchos años por aquí”

Con el nuevo acuerdo Alexis se convierte en el jugador mejor pagado del Guadalajara además de que tendrá facilidades para emigrar al extranjero en caso de que surgiera una buena oferta.

(Por Manuel Trujillo Soriano)