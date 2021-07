Tras la detención el viernes pasado de diez mujeres que vandalizaron el edificio de la Secretaría de Educación durante una manifestación, el Gobernador Enrique Alfaro, asegura que las ahora imputadas pusieron en riesgo la integridad de quienes ahí se encontraban.

El mandatario estatal reitera que la fiscalía ha continuado con las investigaciones por el caso de la menor víctima de abuso en una escuela de Zapopan:

“Esa no es la forma, esa no es la ruta, y creo que hablo por la enorme mayoría de los jaliscienses. Tenemos muchos problemas de violencia en Jalisco y en México como para quedarnos callados ante actos de violencia injustificables porque el derecho a expresarse y el reclamo ante un hecho no puede ser justificación para agredir a otras personas. Adentro del edificio de la Secretaría de Educación había mujeres.”

Alfaro Ramírez asegura que su administración trabaja con el movimiento feminista y que los eventos del viernes pasado no deberían usarse para generalizar a la causa. (José Luis Escamilla)