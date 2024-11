Falta de empatía, corrupción y criminalización, caracterizaron a la administración estatal de Enrique Alfaro en el tema de desaparecidos, señalan colectivos de familiares de víctimas.

Indican que las malas prácticas predominaron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Habla Fernanda Cisneros, de “Por Amor a Ellxs”

“Otro punto que quiero abocar es el rezago que hay en el Semefo, las malas prácticas y la corrupción que se ha visto. Si no tienes un poder adquisitivo para brindar al personal del Semefo, pues no agilizan tu búsqueda, o sea, no se mueven. Nunca son claros con las personas que estamos buscando”.

Indican que a este gobierno le importan más los localizados que los desaparecidos.

Señalan que el gobernador Enrique Alfaro les mostró siempre desdén, cerrazón y soberbia. (Por Claudia Manuela Pérez)