Advierte el dirigente Nacional de Morena Mario Delgado que el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro no está en posición de reclamar a la federación recursos producto del llamado Pacto Fiscal.

Señala que para exigir dinero las autoridades de Jalisco primero deben demostrar austeridad y combate a la corrupción.

“Creo que no se vale pedir si no has hecho al interior del gobierno un ejercicio de austeridad, de combate a la corrupción porque si no no hay dinero que alcance si se va por el caño del despilfarro o de la corrupción”.

El dirigente nacional de Morena señaló que el gobernador Enrique Alfaro también debería proponer un ejercicio de revocación de mandato para que la ciudadanía defina si quieren que se mantenga al frente de la administración. (Por José Luis Escamilla)