Ante los señalamientos y pleitos que se registran al interior del partido Movimiento Ciudadano, el gobernador, Enrique Alfaro, indica que nadie está por encima del partido y pide serenidad:

“Insisto porque este proyecto está por encima de cualquier ego personal, este movimiento es mucho más que una persona y me pongo por delante en esa definición y quienes vengan deben de entender que el ego es muy mal consejero, que el liderazgo de un proyecto como este se construye trabajando, que el respeto de la militancia se gana luchando todos los días con congruencia. Es un mensaje para todos. Este proyecto no es de nadie, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Luis, este no es un asunto de descalificar a nadie.”

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus y el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, son quienes han protagonizado en los últimos días un desencuentro que inició por el tema de la FIL. (Por Claudia Manuela Pérez)