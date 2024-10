Antes que concluya esta administración, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que presentará dos iniciativas más.

Una relacionada con el pacto fiscal con la Federación y otro para el blindaje del sistema educativo y de salud.

Aguardarán a la siguiente legislatura para evitar su desechamiento por falta de dictaminación.

No solicitará trato preferencial ni estrechamiento de términos para que salga rápido, sino que abogará por una discusión de fondo.

Lamentó no saliera adelante la nueva Constitución de Jalisco, aunque reconoció fue la pandemia la que atoró el proceso.

No obstante, reconoció que se realizaron múltiples modificaciones al documento.

“Sin embargo, prácticamente todas las reformas constitucionales que nos propusimos sacar adelante las sacamos. Y eso yo creo que hoy es reconocido por propios y extraños, no fue la imposición de una visión personal, sino fueron reformas constitucionales que hoy nos permiten hablar de temas como el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara o del Poder Judicial”.

El mandatario justificó las concesiones y comodatos que se aprobaron al final por el Legislativo y se extienden de su administración, entre ellas las del Instituto de Cancerología, y de los estadios, para el usufructo de particulares, asegurando que son en beneficio público. (Por Héctor Escamilla Ramírez)