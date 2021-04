El Arzobispado de Guadalajara ha detectado casos de parroquias en las que no se cumple con los aforos máximos ni con la sana distancia, reconoce el Cardenal José Francisco Robles Ortega.

“Sí he escuchado de que por ahí hay algún templo que prácticamente no controla el aforo. La gente que va es bienvenida, claro con cubrebocas sí, con la higiene sí, pero a veces no con la sana distancia. Son casos contados, pero no tengo yo como un seguimiento preciso de estos lugares. Cuando nosotros nos enteramos de un caso puntual, sí se le hace la observación al párroco”.

En contraparte, aseguró que durante las celebraciones religiosas de la semana santa los templos y parroquias cumplieron con las medidas preventivas, como el permanecer cerrados para que los feligreses no realizaran la visita a los siete templos. (Por: Aníbal Vivar Galván)