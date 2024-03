La destacada cantante de regional mexicano, Alicia Villarreal, sigue promocionando su más reciente sencillo “Ojo por ojo”, que ha tenido la oportunidad de presentar en diversos festivales y escenarios a lo largo de México y Estados Unidos.

Como parte de la promoción de su gira “Donde todo comenzó”, la regiomontana espera hacer una presentación en vivo con sus más grandes éxitos, acompañada de cantantes mexicanas, como Paquita la del Barrio.

“Queremos hacer un en vivo de este álbum y quiero invitar a algunas de mis amigas a cantar conmigo estas nuevas canciones del álbum, ya tengo algunas, he hablado con Lila Down, con Paquita la del barrio, a Paquita la del barrio, le dije osea usted tiene que estar, porque yo le escribí esta canción a usted, son mis amigas muy queridas, muy admiradas de mi parte y respetadas y he hablado con algunas otras, estoy acomodando las fechas”.

“La Jefa” logró posicionarse seis semanas seguidas en primer lugar en México y tres en Estados Unidos con su último sencillo, por lo que recibió un reconocimiento al ser la mujer con más presencia en el regional mexicano. (Por: Pilar Gutiérrez)