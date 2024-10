Luego de su aprobación en comisiones, diputados locales alistan aprobar en fast track el dictamen con las modificaciones solicitadas por el gobierno entrante de Pablo Lemus, donde se modifica la estructura del Poder Ejecutivo del Estado y se crea una nueva Secretaría para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable.

Ya hay oposiciones a este dictamen de la bancada morenista, quienes denuncian anomalías en el proceso legislativo para recortar los tiempos de aprobación y acusaron que el dictamen, en particular en el tema de los desaparecidos, no fue socializado con los colectivos de búsqueda. Señalan que ellos ya habían presentado una iniciativa que no fue respaldada. En la voz la diputada Leticia Pérez.

“Ya existían propuestas que, por intereses ajenos, decidieron ignorar, aún cuando nacieron de los mismos ciudadanos”.

Movimiento Ciudadano y otras bancadas al parecer si tiene disposición de aprobar el dictamen como fue presentado en la Oficialía de Partes del Legislativa. (Por Héctor Escamilla Ramírez)