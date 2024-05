Vecinos del fraccionamiento Bugambilias piden a las autoridades zapopanas no permitir cambios de uso de suelo en la zona del Bosque Urbano que se quemó el domingo 28 de abril y que después de propagarse, también afectó varios negocios en el corredor de López Mateos, entre ellos una ferretería y un restaurante.

La Asociación Civil por la Defensa del Bosque Urbano de Ciudad Bugambilias señaló que el incendio resultó en la pérdida de 500 árboles de fresno, pero además piden un blindaje para evitar que la zona quemada se considere para abrir nuevas vialidades o desarrollos inmobiliarios. En la voz Salvador Romero Valencia, representante de la Asociación:

“Las autoridades no nos han querido atender, no nos han querido escuchar, no han querido hacerse cargo de su responsabilidad medioambiental”.

Los vecinos adelantan recursos judiciales para la protección de esta área verde. Acusaron que en el pasado se pidió a los posesionarios del terreno y a las autoridades limpiar la maleza en el área que se quemó, pero fueron ignorados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)