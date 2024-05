Para evitar incidentes en la semifinal del futbol mexicano entre Chivas y América en el Estadio Akron, habrá un operativo que involucrará 550 policías.

Además, se sumarán mil 600 elementos de otras corporaciones municipales y estatales, como Protección Civil y paramédicos.

Se recomienda a los aficionados llegar con anticipación y no presentarse si no cuentan con boletos.

Esta tarde se realizará una reunión con las porras y equipos de animación para afinar detalles sobre la seguridad.

Habrá cinco filtros de revisión, previos al ingreso al estadio.

Está prohibido el uso de pirotecnia o productos elaborados con base en pólvora.

Niños menores de tres años no ingresan al estadio y no ingresarán envases de cualquier tipo, ni objetos que puedan ser utilizados como agentes contundentes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)