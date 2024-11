El próximo 9 de diciembre será la primera reunión de colectivos y organizaciones de familiares de personas desaparecidas con el gobernador electo, Pablo Lemus en Casa Jalisco, así lo informa Esperanza Chávez del colectivo “Por Amor a Ellxs”.

Adelanta que no simpatizaron con la próxima titular de Participación Ciudadana, Cinthya Cantero, quien no conoce del tema.

Insiste en su petición al gobierno entrante de no dar un trato preferente a algunos colectivos.

“Queremos, queremos que el trato sea igual para todos porque los desaparecidos son de todas las familias y también no se vale que vayan diciendo colectivo por colectivo, o sea, los desaparecidos son en general”.

Piden que las búsquedas se apliquen también para los casos de larga data y no las recientes como hizo el gobierno alfarista. (Por Claudia Manuela Pérez)