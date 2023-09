Los alcaldes de Guadalajara y Zapopan analizan dejar a finales de año sus cargos para contender en las elecciones de 2024; el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, quien busca la candidatura para la gubernatura por Movimiento Ciudadano, señaló que el 3 de noviembre inicia el proceso y entonces tomará determinaciones.

“Entonces muy probablemente mi licencia será unos días u horas antes de eso”

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien buscaría la reelección, mencionó que su salida del cargo estaría programada para finales de diciembre, pero que atenderá los tiempos que marque la convocatoria interna de su partido.

“Pues todo va a depender del partido, ahí sí yo no me meto en este tipo de cosas, yo como les he dicho yo estoy para servir tres años más en Zapopan y si ellos quieren y la ciudadanía quiere, pues estoy puesto”.

Hasta el momento, dentro de Movimiento Ciudadano, no se ha informado cuál será el proceso de definición de candidaturas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)