Aunque hasta ahora la sangre no ha llegado al río, la guerra entre el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a escalar este martes cuando el senador priista calificó de bufón al morenista.

“Noroña debería estar en el manicomio, necesita un siquiatra, un sicólogo, le deben dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República, como un vil bufón, un payaso que quiere agradar y quiere quedar bien con el Gobierno de la República”.

En respuesta, Fernández Noroña reiteró sus declaraciones del fin de semana.

“No tiene vergüenza, no vale la pena mayor asunto. Estoy convencido que debería estar en la cárcel, estoy convencido que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional y si no me creen pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones”. (Por Arturo García Caudillo)