Alma Zarza, con solo 13 años sorprende a Latinoamérica con sus producciones recientes, con las que busca llegar a miles de personas a nivel mundial.

Con “Baila”, sencillo que comparte el nombre del disco, demostró lo comprometida que esta con mostrar algo diferente y fresco y en entrevista con Notisistema compartió su papel en la composición de estos temas.

“Bueno, a mí me encanta a la hora de componer también, como dije anteriormente, darle mi toque y para mí es súper importante también como que me gusta contar las historias que me pasaron a mí o historias que le puede pasar a cualquier adolescente, cualquier niño, para que también no solo digan, che, que buen tema, sino que también, che, me puedo identificar con este tema y que la gente lo sienta aún más, siento que son, que es como super lindo, cuando te identificas con una canción que te gusta”.

Alma, sigue en la promoción de su disco pero ya se prepara para tener algunas presentaciones en Argentina y otros países de Latinoamérica. (Por Pilar Gutiérrez)